Conduisez virtuellement les autos de Fast and Furious

Le jeu-vidéo Forza Motorsport 7 n’est pas encore sorti qu’une extension est déjà attendue et on a très hâte.

Le 3 octobre prochain, le très attendu septième tome des jeux Forza Motorsport sera enfin disponible et un partenariat avec Fast and Furious s’annonce pour être des plus intéressants.

Grâce à cette extension, les joueurs pourront virtuellement conduire les voitures du film The Fate of The Furious (Le destin des dangereux).

Vous pourrez piloter notamment les Dodge Charger Ice 1968, Plymouth GTX 1971, Mercedes-AMG GT S 2015, Chevrolet Fleetline 1951, Subaru WRX STI 2016, Chevrolet Corvette 1966, Dodge Demon 2018, Local Motors Rally Fighter 2014, Subaru BRZ 2013 et Jaguar F-Type R 2015.

La Charger Ice de Dominic Toretto est définitivement celle dont on a le plus hâte de prendre le volant.

Pour Forza et la franchise Fast and Furious, il ne s’agit pas d’un premier partenariat. Les deux entreprises s’étaient, par le passé, également associées pour divers jeux-vidéos dont Forza Horizon 2 et Horizon 3.

Voyez ci-dessous la bande-annonce de l’extension The Fate of The Furious pour le jeu Forza Motorsport 7.