Des retrouvailles avec les partisans de Québec attendues par Boucher et les Remparts

Les recrues au nombril vert chez les Remparts de Québec ne sont pas les seuls à compter les dodos les séparant du match d’ouverture locale qui sera joué vendredi soir, face aux Cataractes de Shawinigan au Centre Vidéotron.

Malgré ses 19 ans bien sonnés, le défenseur ontarien Sam Dunn est membre en règle de ce groupe d’impatients. «Je suis excité par l’idée de jouer un premier match devant nos partisans, car je n’ai jamais évolué dans un building aussi vaste. Ce sera sûrement une soirée très spéciale», a affirmé Sam Dunn.

Plus de 10 000 billets auraient déjà trouvé preneur pour ce premier rendez-vous local des Diables rouges en 2017-18.

À Cobourg où Dunn a joué pendant quatre saisons, les spectateurs se comptaient plutôt par centaines, voire à la dizaine dans certains amphithéâtres de l’OJHL!

Qu’importe le nombre de clients dans les gradins, Dunn offre du hockey solide à la ligne bleue.

«Je crois avoir disputé deux bons matchs en fin de semaine dernière même si je dois encore m’adapter au calibre de jeu plus relevé et une vitesse d’exécution supérieure dans la LHJMQ. Puis, on ne jouait pas sur des patinoires de dimensions olympiques (Centre Georges-Vézina) dans la Ligue junior A en Ontario!»

Boucher face à Renaud

Pour l’entraineur en chef des Remparts Philippe Boucher, le duel face aux Mauriciens aura une signification particulière puisqu’il dirigera un premier match contre son ancien adjoint Daniel Renaud, un Gatinois qui a œuvré pendant trois saisons à Québec avant d’être nommé, en mai, au poste d’entraineur en chef des Cat. «Ce sera spécial de coacher contre Daniel. Nous avons toujours été proches», a mentionné Philippe Boucher

«Après l’avoir découvert par l’entremise de Hockey-Québec (durant un tournoi U15), j’avais embauché Dan au poste d’adjoint à Serge Beausoleil chez l’Océanic.

«À l’époque (2011-12), les conditions (salariales) offertes n’étaient pas au niveau de sa formation académique (bachelier en psychologie sportive). Daniel a fait des sacrifices afin de progresser dans sa carrière d’entraineur», a rappelé Boucher.

Nommé patron des opérations hockey des Remparts à la suite du départ de Patrick Roy, Boucher s’était empressé d’offrir un contrat à Renaud. Les deux hommes ont ensuite travaillé main dans la main pendant trois saisons à Québec.

Gérer ses émotions, le défi d’Olivier Mathieu

Auteur de son premier but de la saison, samedi à Baie-Comeau, Olivier Mathieu a également noirci la feuille de pointage à deux reprises dans la colonne des punitions face au Drakkar.

«Côté discipline (trois mineures en deux parties), j’ai éprouvé des difficultés et je devrai éviter de me ramasser au banc des punitions. J’ai été chanceux de ne pas mettre mon équipe dans l’embarras. Je dois mieux gérer mes émotions et éviter des punitions inutiles pour des coups de bâton. J’imagine que ça viendra avec la maturité», a mentionné l’attaquant de 17 ans qui se réjouissait des succès des Québécois en lever de rideau.

«Pour l’équipe, c’est un bon début de saison. C’est gratifiant que de constater que le travail accompli durant les cinq semaines du camp d’entrainement a été récompensé.»

Habitudes à conserver

Vainqueurs à Saguenay et Baie-Comeau le week-end dernier, les Remparts tenteront de conserver leur fiche immaculée sur la patinoire du CV.

Une surface glacée que les Diables rouges n’ont pas sillonnée souvent durant le camp d’entrainement. Aucun match préparatoire des Remparts n’y a été présenté et les séances d’entrainement, sauf une, ont toutes été tenues au Pavillon de la Jeunesse depuis la mi-août.

«Nous nous entrainerons au Centre Vidéotron jeudi et nous y patinerons aussi vendredi matin», a précisé Philippe Boucher.

«Je ressens une bonne nervosité au sein de l’équipe et c’est tant mieux si les gars sont excités. On va espérer une continuité (victorieuse) et que nous conserverons nos bonnes habitudes.»