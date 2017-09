Donald Dion, l’homme clé derrière Sylvie Bernier et Annie Pelletier

Derrière les succès que remportent nos athlètes sur la scène internationale, il ne faut jamais sous-estimer le travail des entraîneurs.

Le Panthéon des sports du Québec en a honoré tout un mercredi soir lorsque Donald Dion a été admis dans le cercle des bâtisseurs.

C’est cet homme qui a su conduire d’une main de maître les plongeuses Sylvie Bernier et Annie Pelletier vers le podium olympique.

Ce fut sur la plus haute marche dans le cas de Bernier aux Jeux de Los Angeles en 1984 et sur la troisième pour Pelletier, aux Jeux d’Atlanta 12 ans plus tard.

« Deux plongeuses du Québec qui parviennent à décrocher des médailles à des Jeux olympiques présentés dans le château fort des Américaines, ce n’était pas un mince exploit », a commenté Dion, nouvellement à la retraite dans un rôle de conseiller à l’élite sportive à la Ville de Montréal.

« S’il est vrai que les athlètes du bloc communiste manquaient à l’appel aux Jeux en 1984, je vous rappellerai que Sylvie les avait toutes battues un an plus tôt en Europe. Ce fut un grand plaisir de travailler à ses côtés. Il avait fallu modifier ses méthodes d’entraînement hors du bassin de plongeon en quelques mois seulement ainsi que son saut d’appel. Tout cela a débouché sur la conquête de la médaille d’or à Los Angeles », a ajouté l’ancien entraîneur du club CAMO.

« L’exploit d’Annie fut tout aussi grand en ce sens qu’elle avait dû remonter de la 17e position à la 12e place en demi-finale pour ensuite grimper jusqu’au troisième rang en finale aux Jeux d’Atlanta, sur le tremplin de trois mètres. Les médailles olympiques de Sylvie et d’Annie ont été de belles récompenses dans ma carrière d’entraîneur de plongeon.»

De beaux souvenirs pour Corsiglia

Robin Corsiglia a fait le voyage entre Los Angeles et Montréal pour recevoir l’honneur de faire partie du Panthéon des sports du Québec. Elle était accompagnée de sa fille Alexandra et elle a pris le temps d’aller lui montrer les installations du complexe aquatique de Pointe-Claire, où elle est devenue l’une des meilleures nageuses au Canada.

Photo Ben Pelosse

À l’âge de 13 ans seulement, Corsiglia remportait une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, soit au relais 4 x 100 mètres quatre nages. Elle avait aussi terminé l’épreuve du 100 m brasse au neuvième rang, derrière des nageuses est-allemandes dopées jusqu’aux os.

« Ça me fait chaud au cœur de voir qu’on ne m’a pas oubliée au Québec, où j’ai grandi avant d’accepter la bourse d’une université californienne en 1980 parce que je n’avais pas beaucoup de choix à l’époque, les programmes sport-études n’existant pas encore au Québec », a dit celle qui travaille depuis 20 ans à titre de psychologue sportive à l’Université Southern California.

« Je me considère chanceuse de m’être retrouvée au bon endroit au bon moment au milieu des années 1970 pour vivre les Jeux olympiques dans ma ville natale. »

Doucet se joint à de grands noms

Le collègue Jacques Doucet a été admis au sein du Panthéon dans la catégorie bâtisseur, journalisme sportif, lui qui a décrit près de 6000 matchs de baseball durant sa carrière.

Photo Ben Pelosse

« C’est spécial de voir mon nom être associé à ceux de René Lecavalier et de Richard Garneau, des hommes que j’ai admirés et qui ont influencé ma carrière, a dit l’ancienne voix des Expos. Je pense aussi à Rhéaume Brisebois, qui m’a donné ma première chance à la Presse canadienne, et à Gerry Champagne, qui m’a ouvert les portes à La Presse en 1962 et qui m’a transmis sa passion pour le baseball. »