Sans le savoir, j’en suis persuadé, les Américains ont installé un génie à la Maison-Blanche. Donald Trump est un génie de la diversion : regardez cette main-ci pendant que je cache quelque chose avec l’autre. Un génie du « pouls du peuple » aussi : quand il s’agite, Trump le sent, et avant tout le monde.

Cette polémique autour des joueurs de football qui s’agenouillent ou manifestent d’une façon ou d’une autre pendant l’hymne national avant leur match est une pièce d’anthologie. Colin Kaepernick, un ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, avait lancé le bal pour attirer l’attention sur la brutalité policière dont les Noirs américains, selon lui, sont trop souvent victimes.

Donald Trump aurait pu tenir ça mort. Ça l’agaçait, il l’avait déjà dit, mais en tant que président des États-Unis, il aurait pu prendre la high road et chercher le ton, les mots pour rassembler ses compatriotes. C’était surestimé ce président-là. Ou le sous-estimer, en fait.

LE FLAIR POUR LE BOUC ÉMISSAIRE

Il faut les revoir ces images et la réentendre cette harangue, vendredi dernier à Huntsville, en Alabama, lorsqu’au cours d’un discours interminable, supposément pour appuyer son candidat à l’investiture républicaine pour un poste de sénateur, il a pris les millionnaires du football américain pour cible.

« N’aimeriez-vous pas voir un des propriétaires d’équipe de la NFL, quand quelqu’un manque de respect à l’égard de notre drapeau, l’entendre dire : “Sortez-moi cet enfant de chienne tout de suite ! À la porte ! À la porte ! ” »

Son deuxième « À la porte », Trump le répète en criant, le visage déformé. Puis, il hausse le menton et se tourne vers sa gauche, savourant l’effet de sa vulgarité ; la foule, effectivement, est en délire. Une tête à la Mussolini.

AU RYTHME DE L’AMÉRIQUE PROFONDE

Il a tort, Donald Trump ? Il ne parle que pour une poignée de rednecks ? Pas du tout ! Les sondages, les uns après les autres, montrent que les Américains sont plutôt d’accord avec lui : le drapeau, l’hymne national, le pays, it’s precious. Et ses partisans ? 100 % dans le coup ! Il n’a jamais rien dit d’aussi vrai !

Une preuve concrète ? Le chandail d’Alejandro Villanueva, un géant de 6 pieds 9 pouces des Steelers de Pittsburgh, ancien combattant qui a été le seul joueur de son équipe à sortir de la chambre et à se tenir debout pendant l’hymne national d’avant-match contre les Bears de Chicago. Au cours des 24 heures qui ont suivi, son chandail a été le plus vendu dans tous les États-Unis.

ON PASSE À AUTRE CHOSE

Entre-temps, pensez-vous qu’on parlait dans les chaumières du dernier échec des républicains à annuler et remplacer l’Obamacare tel que promis en campagne électorale ? Pensez-vous qu’on s’inquiétait du malaise grandissant à Wall Street devant l’absence ou le report de réalisations législatives concrètes sous Trump : pas de nouvelle assurance-maladie, pas d’investissements massifs dans les infrastructures (on l’avait aussi promis), pas encore de réforme fiscale ?

Pensez-vous qu’on était tourmenté par ces milliers de publicités achetées par les Russes sur Facebook pendant la course à la présidence, des publicités qui cherchaient à diviser les Américains ? Et finalement, pensez-vous qu’on s’arrête encore, quelque part in Middle America pour se demander si l’équipe de campagne de Trump a été aidée par le Kremlin et les sbires de Poutine ? Voyons donc !

Les joueurs de football, grassement payés pour se rentrer dans le corps les uns les autres, manquent de respect envers ce pays si généreux à leur égard. Ça, c’est honteux ! Un génie que je vous dis.