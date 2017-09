DPCP: l'avocate de Jean-Roch Parent laisse tomber la requête en inhabilité

Alors qu’elle avait annoncé, en août dernier, étudier «sérieusement la possibilité» de déposer une requête en inhabilité contre le DPCP, l’avocate de Me Jean-Roch Parent a mentionné en Cour qu’elle y renonçait.



En juillet, Me Parent était accusé d’entrave au travail des policiers, d’intimidation d’une personne reliée au système judiciaire, d’entrave à la justice, de menace de mort et de voies de fait, à la suite d’une arrestation pour une infraction au code de la sécurité routière.



D’entrée de jeu, l’associée de Me Parent, Me Mélissa Laberge a confirmé les dires de la poursuivante au dossier, Me Julie Lajoie, soit qu’il n’y aurait pas de requête pour faire déclarer le Directeur aux poursuites criminelles et pénales inhabile et ce, malgré le fait que son client ait été, par le passé, procureur de la Couronne.



Une fois ce point éclairci, les avocates ont convenu de tenir l’enquête préliminaire de Me Parent le 31 octobre prochain et Me Laberge a indiqué qu’elle entendait contester le renvoi à procès.



Dans le cadre de l’enquête préliminaire, deux policiers de la Sûreté du Québec devraient se faire entendre et témoigner de l’intervention qu’ils ont effectuée auprès de Me Parent sur le boulevard Honoré-Mercier à Québec le matin du 4 mai 2017.



La procureure aux poursuites criminelles et pénales a également fait savoir au Tribunal que dans le cadre de l’enquête, une vidéo des évènements qui a été captée par un témoin sera présentée.



Rappelons que c’est alors que Me Parent circulait dans une voie réservée aux autobus qu’il a été appréhendé par les policiers. Il serait alors devenu agressif tout en vociférant qu’il était avocat.



Invité à se calmer et à sortir du véhicule, les choses ne se seraient pas arrangées une fois à l’extérieur de la voiture.



L’un des policiers aurait mis une main sur l’épaule de Me Parent, qui aurait une fois de plus pris les mouches en lui disant de le lâcher.



C’est à ce moment que l’avocat aurait été menotté, embarqué par les policiers puis interrogé au poste de la rue des Rocailles.