LAFRANCE, Rita



À l'hôpital Laval, le 20 septembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Rita Lafrance, épouse de feu André Bolduc, fille de feu Ernest Lafrance et de feu Colombe Demeule. Elle demeurait à Charlesbourg, anciennement de Ste-Justine.de 11 h 30 à 13h15.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Claude), Gaétan, Nathalie (Guy), feu Nancy; ses petits-enfants : Natacha (Hugo), Sabrina, Jonathan et Alexanne (Charles); son arrière petite-fille Mia; ses frères et sœurs : feu Roger, feu Raymond (Odette), feu Claude (Pierrette), Jeanine, Nicole; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Henri (feu Angéline), feu Raymond, feu Jean-Luc, feu Gemma, Gisèle (feu Benoît), Jeannine (feu André), Claudette (Claude), Denise, Francine (Jean-Pierre) ainsi que plusieurs neveux et nièces.