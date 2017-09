Équipe Labeaume promet un boulevard Hamel plus vert

Équipe Labeaume veut verdir le boulevard Hamel, de Père-Lelièvre au centre commercial Fleur-de-Lys, en ajoutant des arbres et des végétaux comme sur Honoré-Mercier et Charest.

C’était la quatrième annonce de verdissement pour Équipe Labeaume, depuis le début de la campagne. Mercredi, entouré de quelques-uns de ses candidats, dont Alicia Despins, qui se présente dans Vanier, le maire sortant a annoncé que dans un prochain mandat, son équipe promet de verdir cet îlot de chaleur. Pour l’occasion, il avait convoqué les journalistes sur un terrain vague à l’angle de l'avenue du pont Scott.

La Ville plantera des arbres et des végétaux sur le terre-plein, et aussi en bordure du boulevard, sur les emprises de la Ville. «Ça va donner un boulevard qui va changer radicalement dans les deux prochaines années.»

Le maire Régis Labeaume estime que cela aura un effet d’entraînement sur le développement de l’artère. «Ça va aider les commerçants qui sont là et ça va permettre à ceux qui ont des terrains comme celui-ci de pouvoir en disposer et d'inviter d’autres commerçants à venir s’installer.»

Pour la verdure, on veut s’inspirer de ce qui s’est fait sur le boulevard Charest, entre Marie-de-L’Incarnation et Langelier, et sur Honoré-Mercier. «Tant qu’à mettre de l’argent, faisons ça beau.»