Fantasy Football: nos recommandations pour la quatrième semaine d'activités dans la NFL

Après une semaine 3 plutôt difficile, vos experts ont tout fait afin de revenir plus reposé que jamais et surtout, plus précis que jamais.

Séjour au spa, deux camomilles par jour, au lit tous les soirs avant 21h ... Bon d’accord, tout ça est faux...

Avec quelques matchs qui s’annoncent plutôt serrés, des duels classiques comme Steelers-Ravens et quelques équipes qui risquent d’en manger toute une une, la semaine 4 dans la NFL s’annonce très excitante!

On commence à différencier tranquillement les bons joueurs des excellents alors allez, ne perd plus de temps et bonne lecture!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- A.J. Green (CIN)

Le seul joueur à Cleveland qui aurait été capable de ralentir Green joue maintenant pour les Steelers. On souhaite bonne chance au demi de coin des Browns qui va perdre à la courte paille et qui devra couvrir A.J.

2- Drew Brees (N-O)

La défensive des Dolphins a eu l’air folle face aux pauvres Jets, alors on n’imagine pas contre les Saints. Avec le retour de Willie Snead, Brees devrait connaître une excellente journée.

3- Odell Beckham Jr (NYG)

AFP

Comme un joueur ne peut pas perdre des points lorsqu’il fait la pire célébration de l’histoire (vraiment Odell, imiter un chien qui urine?), Beckham devrait être à nouveau une valeur sûre.

4- Aaron Rodgers (GB)

Il y a quelque chose dans l’air quand Aaron Rodgers affronte les Bears au Lambeau Field qui donne envie au quart des Packers de martyriser l’équipe de la ville des vents.

5- La défensive des Jaguars

Josh McCown y est allé d'un miracle la semaine dernière avec une victoire sur les Dolphins. On a cependant arrêté de croire au Père Noël et le naturel va vite revenir pour les Jets.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRE)

Les incontournables

1- Tom Brady (N-A)

Le ciel est bleu, les nuages sont blancs, Tom Brady fait une tonne de points fantasy.

2- Jameis Winston (TB)

Il semble être un homme bien différent lorsqu’il joue dans le Raymond James Stadium. Si Mike Evans réussit à se défaire de Jelani Jenkins, Winston pourrait cumuler beaucoup de points.

3- Matt Ryan (ATL)

AFP

Connaissez-vous un duo plus iconique dans la NFL que Matt Ryan et Julio Jones dans le dôme à Atlanta? Bill Belichick et son sourire dans son coton ouaté! Zut, mauvaise question ...

4- Russell Wilson (SEA)

Il a accumulé le deuxième plus haut total de verges pour un quart-arrière la semaine dernière et un match à la maison face aux Colts est aussi réconfortant qu’une bonne paire de pantoufles.

5- Trevor Siemian (DEN)

L’ambiance des montagnes semble lui donner une fronde qu’on ne lui connaissait pas avant cette saison. La défensive des Raiders nous a déçus dimanche dernier et Siemian risque de l’exploiter.

Les indésirables

1- Jacoby Brissett (IND)

On aime ce qu’il fait en remplacement d’Andrew Luck, mais allez jouer un match à heure de grande écoute à Seattle... aussi bien lui demander de manger des pois mange-tout (le légume du diable) sans faire une face de dégoût.

2- Cam Newton (CAR)

Cam Newton est aussi précis dans sa pochette en 2017 que les prévisions météorologiques de la télévision. La mauvaise nouvelle pour les Panthers est qu’il ne sort plus beaucoup de sa pochette.

3- Mike Glennon (CHI)

AFP

À moins qu’il réussisse à capter le signal radio de la défensive des Packers avec ses oreilles, Glennon devrait connaître beaucoup de difficultés, jeudi soir.

4- Derek Carr (OAK)

Après une contre-performance face aux Redskins, il faut maintenant aller jouer à Denver. C’est comme envoyer quelqu’un à la guerre avec une pelle comme seule arme.

5- Case Keenum (MIN)

On a beaucoup de difficulté à croire que Keenum va connaître deux monstrueuses rencontres coup sur coup et la défensive des Lions n’est pas piquée des vers.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Julio Jones (ATL)

Connaissez-vous un duo plus iconique dans la NFL que Matt Ryan et Julio Jones dans le dôme à Atlanta? Les Cowboys de Dallas et des joueurs ayant des casiers criminels. Zut, une autre mauvaise question...

2- Dez Bryant (DAL)

Après deux semaines à se faire surveiller par les meilleurs demis de coin de la ligue, Dez aura l’impression de courir seul dans sa cour arrière face aux Rams.

3- Willie Snead (N-O)

AFP

De retour d’une suspension de trois matchs, le petit receveur aux cheveux d’or devrait avoir le feu dans les yeux dimanche à Londres. Michael Thomas ne sera maintenant plus la seule bonne option pour Brees.

4- Danny Amendola (N-A)

C’est lui qui avait pris le rôle de Julian Edelman avant de subir une commotion cérébrale. Il est de retour en santé et devrait connaître une solide journée face aux Panthers.

5- Marvin Jones Jr (DET)

C’est très simple, les Vikings sont une des meilleures équipes pour menotter la principale menace aérienne de l’adversaire. Cela ouvre toute grande la porte à une bonne journée de l’option numéro 2!

Les indésirables

1- Golden Tate (DET)

Les receveurs qui ont affronté Xavier Rhodes ont obtenu 22 verges (Micheal Thomas), 28 verges (Antonio Brown) et 55 verges (Mike Evans). Pas de question à se poser, laissez-le sur le banc.

2- Martavis Bryant (PIT)

Les Steelers doivent relancer beaucoup d’autres joueurs avant Bryant pour avoir du succès à l’attaque. Il sera très chanceux s’il reçoit plus de cinq ballons dans sa direction.

3- Pierre Garçon (SF)

AFP

Même si on a aimé sa fougue face aux Rams, il ne pourra autant se démarquer avec Patrick Peterson sur les épaules. Il y a assurément une meilleure option pour vous que lui.

4- T.Y. Hilton (IND)

En espérant qu’il ne nous fasse pas mentir pour une deuxième semaine consécutive, on croit que le Legion of Boom devrait neutraliser le numéro 13 des Colts.

5- Tyrell Williams (LAC)

Qui a du talent et ne produit pas? Williams se qualifie facilement pour la réponse à cette question et ce n’est pas cette semaine que cela va changer.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Ty Montgomery (GB)

AFP

Il est utilisé à toutes les sauces dans l’offensive des Packers et cela le rend extrêmement attrayant point de vue fantasy. On serait surpris qu’il n’obtienne pas au moins 100 verges combinées et un touché.

2- Dalvin Cook (MIN)

Avec l’attaque aérienne qui se fait respecter, tout est en place pour que Cook puisse y aller d’un gros match face aux Lions.

3- Jay Ajayi (MIA)

Les Saints ne sont pas très bons contre le jeu au sol et on pense vraiment que la bête pourrait se réveiller, ce dimanche à Londres.

4- C.J. Anderson (DEN)

Anderson court avec autant d’autorité à Denver qu’un rhinocéros qui court après une camionnette de touristes dans un parc national d’Afrique.

5- Joe Mixon (CIN)

Il n’y a maintenant plus de doute, il est porteur de ballon numéro un à Cincinnati. Comme le doute persiste dans le rouquin au poste de quart, Mixon pourrait être utilisé plus souvent qu’à son tour.

Les indésirables

1- Ameer Abdullah (DET)

La défensive des Vikings est l’une des plus impressionnantes cette année et les porteurs de ballon auront autant de succès que le retour de Piment fort.

2- Marshawn Lynch (OAK)

AFP

«Beast Mode» semble finalement revenu en mode être humain normal et une balade face à la défensive des Broncos est exclue pour le prochain match.

3- Bilal Powell (NYJ)

Les Jaguars de Jacksonville n’ont donné que 15 verges en une demie aux Ravens, dimanche dernier. Si tu n’as pas envie de mettre Powell sur ton banc après cette statistique, mange une Snickers...

4- Melvin Gordon (LAC)

Il joue amoché et c’est le genre de joueur qui a besoin de son explosion sur le terrain pour être efficace. Un baril de poudre qui n’a plus de poudre est beaucoup moins dangereux...

5- Carlos Hyde (SF)

Contre la meilleure ligne offensive de la ligue et contre l’un des meilleurs porteurs de ballon, les Cardinals ont été intraitable face au jeu au sol. On ne voit pas pourquoi le scénario ne se reproduirait pas face aux Niners.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Eric Ebron (DET)

AFP

Il y a juste les fous qui ne changent pas d’idée et Eric Ebron joue de façon inspirée et semble en santé cette saison!

2- Jimmy Graham (SEA)

Physiquement parlant, personne ne peut arrêter Graham dans la défensive des Colts. Si les Seahawks y vont avec le choix logique, il devrait voir beaucoup de ballon (mais on a déjà été surpris par des décisions en offensives à Seattle).

3- Delanie Walker (TEN)

Même s’il n’a pas encore traversé la zone des buts, Delanie demeure l’une des cibles préférées de Marcus Mariota.

Les indésirables

1- Marcedes Lewis (JAX)

Il a inscrit trois touchés la semaine dernière, et ce phénomène est aussi rare qu’un spectacle d’humour sans blague sur les couples.

2- Jesse James (PIT)

AFP

Ça nous rend tristes de placer l’un des noms les plus spectaculaires de la NFL dans cette liste, mais une journée difficile l’attend face aux Ravens.

3- Austin Hooper (ATL)

Il a très bien commencé l’année, mais il est invisible depuis deux semaines. Sans grande surprise, l’idole d’Austin Hooper est Max Pacioretty.

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

- Wendell Smallwood (PHI)

Sans Darren Sproles, Smallwood devrait être le porteur de ballon sur le terrain lors des jeux de passe des Eagles. On ne sait toutefois pas s’il portera souvent le ballon.

- Jared Goff (LAR)

Même s’il a été régulier comme une horloge à ses trois premières semaines, un match sur la route à Arlington nous fait toujours douter...

- Will Fuller (HOU)

AFP

Est-ce que Will sera complètement en feu avec toute l’attention des Titans portée sur Hopkins ou sera-t-il complètement réduit au silence à son retour au jeu? Ok, on va arrêter d’utiliser le mot complètement quand on parle de Fuller...

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Seahawks de Seattle

Même s’ils ont accordé 33 points aux Titans, remettons les choses en perspective. Les Seahawks, à domicile, à 20h30, le dimanche soir : dur de miser contre eux...

2- Bengals de Cincinnati

C’est l’attaque des Bengals qui n’a pas été à la hauteur depuis le début de l’année. On pense que la défensive sera à la hauteur dans la bataille de l’Ohio.

3- Cardinals de l’Arizona

Même si Kyle Shanhan fait de belles choses avec l’offensive des Niners, on pense que les Cardinals pourraient causer plusieurs revirements dans le désert.

Les indésirables

1- Panthers de la Caroline

La défensive a été exposée face à Drew Brees et les Saints en Caroline. Que Dieu protège les Panthers face à Brady à Foxborough...

2- Redskins de Washington

AFP

On croit que la performance de la défensive des Redskins face aux Raiders n’était qu'éphémère. Il ne faut jamais se fier qu’à un seul match en fantasy!

3- Bills de Buffalo

L’attaque des Falcons possède trop d’outils pour la défensive des Bills. La seule chose qui peut arrêter l’attaque des Falcons dans cette partie est l’attaque des Falcons...

À nouveau, nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps au fantasyfootball@quebecormedia.com