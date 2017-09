Guérette promet de mettre fin au projet d'anneau de glace couvert

Anne Guérette promet de tuer le projet d’anneau de glace couvert qui devrait voir le jour d’ici 2020.



«Lorsque nous serons élus, nous mettrons fin au mégaprojet d’anneau de glace de près de 70 millions $ que le maire a promis», s’est engagée Anne Guérette.

Le 7 juillet 2016, le maire sortant Régis Labeaume a annoncé la construction d’un anneau couvert de 68 millions $ à Sainte-Foy qui inclut en prime deux patinoires. L’infrastructure doit être construite sur le terrain de l’actuel anneau Gaétan-Boucher, derrière le Centre sportif de Sainte-Foy. Les trois ordres de gouvernement se séparent la facture, à la hauteur d’un peu plus de 22 millions $ chacun.

«On a un amphithéâtre de glace qui est vide, on a un Colisée de glace qui est sur le respirateur artificiel. Le dernier rapport du vérificateur général mentionnait que nous avions 10 000 heures de glace de trop», a-t-elle indiqué.

Mettre l'argent ailleurs

Ainsi, la chef de Démocratie Québec veut mettre un terme à cette entente et croit pouvoir convaincre le fédéral et du provincial de pouvoir garder l’argent pour financer d’autres chantiers.

«Nous allons plutôt prioriser des investissements dans des infrastructures de proximité et on va mettre de l’ordre dans les heures de glace», a-t-elle convenu.

Anne Guérette parle «d’un groupe restreint de sportifs de haut niveau» qui s’étaient réjouis de l’anneau de glace couvert.

«Nous, on gère la Ville au complet puis on décide des investissements pour répondre aux besoins des citoyens dans leur ensemble», a mentionné Mme Guérette, soutenant que le besoin n’avait jamais été justifié pour l’anneau de glace. Elle parle d’un projet plus raisonnable qui pourrait répondre aux patineurs de vitesse qui s’entraînent sur l’anneau vétuste extérieur. «Je pense que la glace doit être refaite (...) Si on peut bonifier et leur permettre de s’entraîner ici à un coût raisonnable, on va le regarder.»