Il aide son voisin en extirpant un énorme serpent de sa toilette

LATTIMORE - Un résident de Lattimore, en Caroline du Nord, a donné tout un coup de pouce à son voisin de 88 ans, qui était aux prises avec un énorme serpent coincé dans sa toilette.

«Il habite tout seul, a raconté Mike Greene en entrevue à la chaîne de télévision locale WCNC. Il est en très bonne santé, très en forme, mais il n’aime pas les serpents.»

Prenant son courage à deux mains, M. Greene a donc réussi à extirper le reptile qui se terrait dans les canalisations de sa salle de bain.

La scène qui donne des frissons a été captée sur vidéo et elle est rapidement devenue populaire, puisqu’elle a été visionnée plus de 5,5 millions de fois sur Facebook en un peu plus d’un mois.

Mike Greene dit ne pas avoir été effrayé par la bête et assure qu’il n’hésiterait pas à prêter main-forte de nouveau à son voisin si une telle situation se reproduisait.