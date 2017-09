Jon Snow et Ygritte de Game of Thrones s'apprêtent à se marier dans la vraie vie

La romance entre Jon Snow et Ygritte obtient un dénouement fort plus heureux que dans la série.

En effet, le couple d'acteurs composé de Kit Harrington et Rose Leslie ont rendu publiques leurs fiançailles de la façon la plus simple et traditionnelle qui soit. C'est ce mercredi, dans le journal britannique Times of London, que la grande annonce aurait été partagée.

Kit et Rosie se sont rencontrés sur le plateau de tournage de la populaire série de HBO. Alors qu’ils sont en couple depuis 2012, des rumeurs circulaient au sujet de leur union, indiquant qu'ils se seraient séparés et remis ensemble plusieurs fois au fil des années. L'annonce de leurs fiançailles prouve toutefois qu'ils sont plus amoureux que jamais.