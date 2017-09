Incidents sur les deux ponts: la circulation difficile pour un troisième matin

Les deux incidents qui ont causé des ralentissements à la sortie nord des ponts de Québec et Pierre-Laporte sont terminés, mais les torts sont faits. La congestion pour accéder sur la Rive-Nord est bien installée.

Un peu plus tôt ce mercredi matin, une panne survenue sur la voie de droite du pont de Québec et un accrochage entre trois voitures sur la voie du centre du pont Pierre-Laporte ont causé d’importants ralentissements pour les usagers qui arrivaient de Lévis et qui se dirigeaient vers le nord.



Il s’agit d’un troisième matin difficile pour les automobilistes de ce secteur, alors que lundi et mardi, des événements semblables ont rendu la circulation pénible pour accéder au pont Pierre-Laporte.



Il n’y a pas eu de blessés graves lors de l’accrochage de ce mercredi matin. Un seul automobiliste a été transporté en ambulance vers un centre hospitalier pour traiter des blessures mineures.