La retraite de mon homme a brisé ma vie de couple

Croire à l’amour profond entre deux personnes peut parfois réserver des surprises, même dans un couple au départ fait pour s’entendre. Mon amoureux et moi sommes ensemble depuis 20 ans. Mais nous n’avons pas d’enfants, bien que lui en ait deux d’un précédent mariage. Mon homme a 15 ans de plus que moi. Il a gagné sa vie comme entrepreneur en travaillant comme un forcené. Quand il a décidé de prendre sa retraite en janvier 2016, je pensais qu’on allait entrer dans une période de vie douce à deux. Lui qui prendrait enfin le temps de vivre, et moi qui pourrait enfin compter sur lui pour prendre le relais des courses et de l’entretien de la maison pendant les dix dernières années que je consacrerais à ma carrière.

Le problème c’est que dès qu’il eut vendu sa business il ne voulait plus entendre parler de passer ses hivers ici. Il a acheté une maison en Floride et est parti jouer au golf quasi à plein temps. Je suis allée le retrouver pour deux semaines à l’hiver 2016, et quand il est revenu ici au printemps, je le trouvais changé, avec beaucoup moins d’égards à mon endroit.

Nous qui étions continuellement sur la même longueur d’onde, nous nous sommes mis à avoir des différends de plus en plus irréconciliables. À l’automne 2016, il a recommencé à insister pour que je le suive en Floride. Je lui ai fait comprendre que j’avais encore des choses à prouver dans ma profession et qu’il devrait faire preuve de patience encore quelques années. L’été dernier on l’a passé à se disputer sur son départ automnal vers la Floride et sur son envie de ne pas le faire seul encore cette année. Je croyais l’affaire entendue puisqu’il n’en parlait plus depuis quelque temps. Mais la fin de semaine dernière il m’a annoncé qu’il partait avec une autre femme qu’il a connue en Floride l’hiver dernier et qui serait, d’après ses dires, sur la même longueur d’onde que lui.

Autrement dit, il me dompe là parce que je choisis de continuer ma carrière. Et l’amour dans tout ça? Je croyais être solidement et étroitement liée à un homme qui, dans le fond, ne m’aimait qu’en surface. Ça lui prend une femme à disposition à plein temps, et comme je ne corresponds plus au modèle demandé, du jour au lendemain, il ne m’aime plus. Depuis quand doit-on se sacrifier pour l’autre?

Béatrice

Tout est affaire de point de vue. Le sacrifice dont vous parlez existe des deux côtés. Lui qui est privé de votre présence parce que vous n’êtes pas prête à prendre votre retraite, et vous qui devriez sacrifier votre carrière pour partir avec lui. Comme aucun des deux n’est prêt au sacrifice, il a pris une décision. À défaut de vous plaire, elle a le mérite de lui rendre à lui la vie plus douce. Et comme vous aviez noté un changement d’attitude de sa part à son dernier retour de Floride, en plus d’avoir vécu des différends irréconciliables depuis quelques mois, la coupure était consommée de son côté depuis un moment vous ne pensez pas?