Lauréates de l’AFA

Bravo à Amélie Leblanc, finissante au DEC Conseil en assurances et en services financiers, et à Mélynda Mcloughlin, finissante à l’AEC Assurance de dommages à la Formation continue, deux étudiantes du Cégep de Sainte-Foy, qui ont reçu le Prix de la relève féminine de l’Association des Femmes d’Assurance de Québec (AFAQ) lors du cocktail d’ouverture de la saison 2017, le 14 septembre dernier, à l’Aquarium de Québec.

Permettez-moi d’apporter quelques corrections concernant les informations, parues dans ma page du samedi 23 septembre dernier, relativement au trou d’un coup réalisé par Michel Huot. Tout d’abord, il s’agissait bel et bien de son premier trou d’un coup au club de golf Royal Québec, et ce, après 30 ans d’appartenance au club de Boischatel, mais cet exploit s’était toutefois produit ailleurs deux autres fois durant sa longue carrière de golfeur. Aussi, bien que Michel assume toujours la présidence de S. Huot Inc., Tien Thien Huynh occupe le poste de directeur général. Voilà !

Honorés par l’AMDEQ

Photo courtoisie

Deux dépanneurs de la région, l’Accommodation Le Triolet de Lévis (Charny) et L’Accommodation Clairbourg de Québec (Lac-Saint-Charles), ont été honorés lors du récent concours du Mérite entrepreneurial organisé par l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ). Sur la photo du haut, de gauche à droite : Mario Leblanc et Marie-Michèle Langlois, propriétaires de l’Accommodation Le Triolet, Lauréat d’or (catégorie 9 employés et moins), et Louis Tremblay, président du C. A. de l’AMDEQ. Sur la photo du bas, Julie Morin, propriétaire de L’Accommodation Clairbourg, Éko Clairbourg et l’épicerie Rochon dans le Vieux-Québec (à droite), Lauréat de bronze dans la même catégorie, et la sommelière Jessica Harnois (à gauche).

65 ans de mariage

Photo courtoisie

La famille Bilodeau a souligné récemment le 65e anniversaire de mariage de Madeleine Morin et Roméo Bilodeau, de St-Georges de Beauce. Le couple s’était marié en septembre 1952 à l’église de l’Assomption de St-Georges, encore en construction à l’époque. Par ailleurs, M. Bilodeau célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Double occasion de célébrer !

Une 3e clinique Action Pro-Santé

Photo courtoisie

Action Pro-Santé (physiothérapie, massothérapie et mise en forme) a procédé lundi dernier à l’ouverture de sa 3e clinique, cette fois au 6021, boul. Wilfrid-Hamel, local 102, à L’Ancienne-Lorette. L’entreprise, qui a vu le jour en 1998 à Shannon, avait procédé à une 1re expansion en 2015 avec l’ouverture d’une clinique à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Avec ses trois cliniques, Action Pro-Santé compte maintenant 10 employés. Une journée porte ouverte se tiendra à L’Ancienne-Lorette le mardi 3 octobre, de 11 h à 18 h (info : 581 742-1777). Sur la photo, Catherine Turgeon, fondatrice et physiothérapeute de métier, est entourée de ses deux associés, Kathleen Dubé et Leonardo Alberto Cortés.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gabriel Loubier (photo), homme politique et gestionnaire québécois, 85 ans... Claude Duguay, qui compte 32 ans d’expérience comme animateur commercial (radio), 63 ans... Élise Marcotte, nageuse synchronisée retraitée, née à L’Ancienne-Lorette, 29 ans... Avril Lavigne, chanteuse pop rock canadienne, 34 ans... Pascal Fournier, de Fournier Chevrolet à Québec, 66 ans... Michel Rivard, auteur-compositeur-interprète, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 septembre 2016. Pierre Renaud (photo), 77 ans, président fondateur de Renaud-Bray... 2015. John Guillermin, 89 ans, cinéaste britannique, réalisateur de La Tour infernale en 1974 et de King Kong en 1976... 2014. Pierre-Luc Paquette, 46 ans, ex-directeur général du Parti québécois (PQ)... 2014. Sarah Danielle Madison, 40 ans, actrice américaine... 2013. Jay Robinson, 83 ans, acteur américain (Caligula).