L’avenir incertain de Bautista

Les Blue Jays de Toronto et Jose Bautista ont signé un contrat assez singulier aux yeux du public l’an dernier.

Au terme de cette saison, les deux parties avaient l’option de renouveler le contrat pour 2018 avec des conditions assez particulières. L’entente salariale pour les saisons 2017 et 2018 était la même, soit de près de 18 M$ par année pour le voltigeur.

Comme dans toute bonne négociation, il y a toujours des ajouts aux conditions qui compliquent la situation. Commençons avec l’aspect qui ne représente aucun problème. Si jamais les deux parties ne parviennent pas à s’entendre, une compensation de 500 000 $ sera attribuée à Bautista.

Le volet suivant dans le contrat a sans aucun doute été conçu par les avocats afin de rendre l’entente irrésistible. Le dilemme a trait au nombre de matchs que Bautista doit jouer au cours des saisons 2017 et 2018.

L’année d’option, c’est en réalité pour 2019, alors que le salaire du joueur est pour près de 20 M$.

Par contre, pour faire respecter cette entente, Bautista devrait jouer dans au moins 300 matchs. L’année 2016 a faussé les chiffres que les Jays pouvaient anticiper pour cette année et les années à venir.

L’an dernier, il a joué dans 116 matchs et les deux années précédentes, il avait participé à 155 et 153 matchs. Cette année, il est rendu à 152 matchs.

Encore une fois, les spécialistes des statistiques avancées se sont trompés royalement.

La question pour les Jays est de savoir s’ils sont prêts à parier que l’an prochain Bautista ne disputera pas 145 matchs.

Bautista est-il sincère ?

En fin de semaine, après son dernier match disputé à Toronto, il a déclaré qu’il désire poursuivre sa carrière à Toronto.

Permettez-moi d’ajouter un petit commentaire personnel. Je ne connais pas beaucoup de joueurs de baseball qui ont signé un contrat à rabais pour la même équipe.

La situation contractuelle est dans les mains de l’agent de Bautista et des avocats des Blue Jays. On s’assoit afin de renégocier une nouvelle entente ou on se dit merci pour les belles années.

Si Bautista devait partir, les grands perdants seraient les partisans des Jays.

Qu’elle est la valeur monétaire d’un joueur de la trempe de Jose Bautista sur le marché des joueurs autonomes ?

Je comprends les Jays, qui ne veulent pas payer le montant garanti pour 2019.

En conclusion, par contre, je ne crois pas qu’ils étaient de bonne foi lorsqu’ils ont négocié le contrat. Ils ont perdu le pari que Bautista ne jouerait pas 300 matchs en deux saisons.

Judge, un vent de fraîcheur

Le grand Aaron Judge est un vent de fraîcheur qui a permis aux amateurs de baseball de vivre une saison exceptionnelle.

La nouvelle marque de 50 coups de circuit par un joueur recrue qu’il vient d’établir est aussi remarquable que les saisons de 60 coups de circuit de Babe Ruth et de 61 longues balles de Roger Maris.

Cette année, il est tout seul dans la course pour le titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine.