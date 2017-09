Il fait encore chaud, alors mangeons des petites salades. ­Cependant, la ­laitue ne sera pas ­nécessaire dans nos délicieuses salades.

Je préfère faire une petite place aux asperges. L’asperge est un légume ­merveilleux qui appelle en nous des idées de plaisirs ­gastronomiques. J’ai vu de belles asperges blanches au marché et je n’ai pu m’empêcher d’en ­rapporter. Le légume frais, c’est parfait, mais je vous avoue que ­j’essaie de ­toujours avoir dans le garde-­manger quelques conserves d’asperges cuites. Lorsque des amis arrivent à l’improviste ou qu’une envie de petit luxe nous prend, ces dames se transforment aisément en salade ou en repas rapides.

Cette semaine, deux plats d’asperges ­rapidement exécutés. D’abord, la salade d’asperges blanches au chutney d’ananas, colorée et invitante, surtout en entrée. Enfin, une salade d’asperges vertes aux olives noires. ­L’ingrédient secret ? Le caviar d’olives noires, une préparation d’olives séchées aux herbes et à l’ail. Comme dans toutes les recettes, n’hésitez surtout pas à ­inventer ou à ajouter votre touche personnelle et un peu de piment.

Salade d’asperges blanches au chutney d’ananas

Photo courtoisie

Les élégantes asperges blanches peuvent toujours être remplacées par leurs cousines vertes.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

1 oignon, finement haché

1 ananas, pelé et en dés

2 pommes, pelées et en dés

3 c. à s. de raisins secs

2 c. à s. de cassonade

500 ml (2 tasses) de vinaigre de pomme

1 bâton de cannelle

1 clou de girofle

¼ c. à t. de gingembre moulu

900 g (2 lb) d’asperges blanches, pelées

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une casserole, faire ­chauffer l’huile. Ajouter les oignons et cuire à feu moyen, environ 5 minutes, en remuant souvent. Ajouter les dés d’ananas et de pommes. Cuire 1 minute. Ajouter les raisins secs, la cassonade et le vinaigre.

2. En remuant, faire fondre la cassonade. Ajouter la cannelle, le girofle et le gingembre. Poursuivre la cuisson environ 20 minutes, ou jusqu’à ce que le mélange soit épais. Saler légèrement.

3. Retirer la casserole du feu. Laisser refroidir quelques minutes, ou ­plusieurs heures si le plat est servi froid.

4. Dans une grande casserole d’eau salée, cuire les asperges al dente.

5. Égoutter les asperges ­délicatement. Les transférer sur des assiettes. Couvrir de chutney et servir immédiatement.

Salade d’asperges vertes aux olives noires

Photo courtoisie

Un plat d’asperges dans sa plus simple expression avec une saveur méditerranéenne incomparable.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

900 g (2 lb) d’asperges vertes, pelées

4 c. à s. de caviar d’olives noires

Méthode

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, plonger les asperges et cuire al dente.

2. Égoutter et laisser refroidir.

3. Disposer les asperges sur un plat de service. Parsemer de caviar d’olives noires et servir immédiatement.

Note

► Le caviar d’olives noires est un produit unique, composé d’olives séchées, d’herbes et d’ail.

► Si vous n’en avez pas, hachez finement 225 g (8 oz) d’olives noires dénoyautées et égouttées. Mélangez-les avec 1 gousse d’ail ­écrasée, 1 c. à t. de thym séché et une pincée de paprika. Cela ne remplace pas tout à fait la ­saveur du caviar d’olives noires, mais suffira pour ajouter une touche ­méditerranéenne au plat.