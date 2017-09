Les fournisseurs inquiets

Les fournisseurs et les employés de Bombardier se sont retroussé les manches, mercredi, au lendemain d’une décision du gouvernement américain possiblement catastrophique pour l’avenir du programme C Series. Et si l’inquiétude est palpable, le désir de se battre contre le géant Boeing l’est tout autant.

« Ridicule », « étrange », « excessif ». Les travailleurs de l’entreprise aérospatiale avec qui Le Journal s’est entretenu n’ont pas mâché leurs mots à l’endroit de la décision du département du Commerce des États-Unis, qui a imposé mardi soir des droits compensatoires de l’ordre de 220 % pour chaque avion C Series vendu aux États-Unis.

« Nous sommes surpris. C’est cependant loin d’être terminé. Il y aura sûrement appel de la décision. Ça pourrait tuer l’entente avec Delta. Le montant des frais demandés est ridicule. Même le chiffre 220 % est étrange », a affirmé un ingénieur, sous le couvert de l’anonymat.

D’autres se sont inquiétés pour les répercussions du côté des emplois si Washington en venait à confirmer cette décision.

Delta Airlines, qui s’est procuré 75 appareils, pourrait aussi être tentée d’annuler ce contrat, ce qui aurait l’effet d’une gifle, se sont inquiétés d’autres professionnels.

« Notre carte de visite »

L’inquiétude est aussi vive chez les fournisseurs de Bombardier.

« Pour nous autres, c’est majeur, Bombardier », a affirmé le président de Delastek de Shawinigan, Claude Lessard. L’entreprise conçoit l’intérieur intégré du poste de pilotage des C Series.

« Il y a plusieurs années, on a développé la technologie pour que les pièces correspondent aux besoins de Bombardier et soutiennent bien l’utilisation qui en est faite. Le C Series, c’est notre carte de visite ».

L’entreprise emploie 68 personnes, dont une bonne partie œuvre au projet C Series.

À la tête d’Aéro Montréal, une association qui regroupe toutes les entreprises de l’aéronautique et de l’aérospatiale de la métropole, Suzanne Benoît ne cache pas, elle non plus, ses vives préoccupations. Les entreprises qu’elle représente sont à la fois fournisseuses de Bombardier et de Boeing.

« Le C Series, pour le Québec, c’est un symbole d’innovation. Ça confirme notre statut de capitale de l’aérospatiale. On s’attaque à ce symbole, personne ne peut nier ça », a-t-elle martelé.

Elle souligne que l’incertitude entourant l’avenir de la C Series pourrait nuire aux investissements dans le secteur, et souhaite que la question soit rapidement réglée.

Le silence

D’autres ont préféré garder le silence. C’est notamment le cas de Pratt & Whitney Canada, qui fournit le moteur des avions C Series, mais aussi ceux de plusieurs avions de Boeing.

Idem pour Christian Dubé, le premier vice-président pour le Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a refusé de répondre aux questions du Journal, mercredi.