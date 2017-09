Lévis: Gilles Lehouillier devrait avoir un adversaire à la mairie

Gilles Lehouillier, qui devrait finalement avoir un adversaire à la mairie, a identifié trois priorités pour la campagne électorale : la fluidité de la circulation, la pénurie de main d’œuvre et le maintien d’une gestion rigoureuse des dépenses.

André Voyer, qui a été défait en mars dernier à la course à la direction du parti d’opposition Renouveau Lévis, a décidé de présenter sa candidature en tant qu’indépendant à la mairie, selon une information de Radio-Canada. «C’est assez ironique comme situation. Ça me paraît bizarre que le chef (Éric Lambert) ne se présente pas à la mairie et que celui qui a perdu à la chefferie se présente comme indépendant», a mentionné M. Lehouillier.

Ce dernier a admis être satisfait de savoir qu’il aura vraisemblablement un concurrent. «Ça me fatiguait un peu qu’il n’y ait personne. C’est important qu’on puisse présenter notre plateforme. Quand tu es élu par acclamation, tu n’as pas la même flamme», a-t-il reconnu.

Au delà de cette question, M. Lehouillier a insisté sur le fait que «l’enjeu de la fluidité de la circulation dépasse même ce qu’on pensait (...) Il n’y a pas une porte où on nous parle pas du troisième lien», a-t-il soutenu, mercredi matin, en évoquant les échos que ses candidats et lui reçoivent lors de leur porte-à-porte.

Le maire sortant a donné l’exemple d’accidents mineurs qui ont eu lieu ces derniers jours sur le pont Pierre-Laporte et qui ont passablement compliqué le trafic routier en heure de pointe. «Ça prend de toute évidence une nouvelle desserte entre les deux rives», a-t-il insisté. Selon lui, «ce serait une grave erreur de commencer la construction du pont de l’Île d’Orléans avant que le ministère des Transports ait complété ses études sur le troisième lien».

Dans les quatre prochaines années, M. Lehouillier espère que les études gouvernementales pour le troisième lien auront été achevées et que le ministère des Transports aura définitivement fait ses choix.

Autres enjeux

D’autre part, ce dernier a évoqué un problème qui est «devenu un enjeu beaucoup plus important qu’avant», celui du manque de la main d’œuvre. Les industriels et les commerçants lévisiens l’appellent pour réclamer l’arrivée d’immigrants à Lévis en vue de combler les besoins du marché du travail, a-t-il illustré. Aussi, le maire sortant a promis de continuer à gérer les dépenses publiques «de façon rigoureuse» s’il devait être réélu.

M. Lehouillier lançait, en point de presse, sa campagne électorale et présentait officiellement ses 15 candidats aux postes de conseillers. «J’ai rencontré individuellement tous les candidats pour nous assurer qu’il n’y ait pas de problèmes d’éthique ou de conflit d’intérêts. On a raclé tout ça», a-t-il soutenu.

Dépenses électorales limitées

Soucieux de limiter au maximum ses dépenses électorales qui sont partiellement remboursées par les contribuables, le maire sortant a fait savoir que «si un candidat était élu par acclamation le 6 octobre prochain, aucune production supplémentaire de feuillets de campagne ou d’affiches promotionnelles ne serait effectué pour son quartier».

Les dépenses électorales de Lévis Force 10 ont été fixées à un maximum de 35 000$, même si la loi lui permet de dépenser au moins 140 000$.