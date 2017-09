Lévis: une quarantaine de plaques d'immatriculation volée

Une vague de vols plutôt inusitée est survenue dans la nuit du 25 au 26 septembre à Lévis, alors qu’une trentaine de propriétaires de véhicules ont constaté qu’ils s’étaient fait voler leur plaque d’immatriculation.

Le Service de police de Lévis (SPVL) rapporte une quarantaine de vols en une seule nuit. Les événements sont survenus dans le secteur Desjardins du centre-ville de Lévis.



Le ou les voleurs ont notamment visité les rues Fraser, Cauchy et J.-K.-Laflamme.



Une enquête est en cours. Le SPVL demande aux propriétaires de voitures de porter une attention particulière avant de quitter la maison et s’assurer qu’ils ne se sont pas fait voler leur plaque également.



Plus de détails à venir...