Lutte à finir entre cogneurs et artilleurs

D’un côté, la meilleure attaque de la ligue et l’une des plus dominantes des dernières années et, de l’autre, un cercle de lanceurs étincelant. La finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) entre le Royal de Repentigny et les Diamants de Québec, qui se met en branle jeudi soir au stade Canac, s’annonce relevée.

Les deux équipes ont d’ailleurs terminé aux deux premiers rangs en saison régulière. Ce sont toutefois les Diamants, qui ont terminé en première place, qui profiteront de l’avantage du terrain.

« Je pense que c’est la finale à laquelle les gens s’attendaient. Ce sont les deux équipes les plus dominantes sur papier et dans les faits. Nous sommes deux équipes bâties complètement différemment », a résumé le gérant des Diamants, Dominik Walsh.

Une attaque redoutable

Le Royal a effectivement dominé dans presque toutes les catégories offensives cette année, notamment grâce au brio de ses deux frappeurs vedettes Vincent Dion et Moises Perez qui ont respectivement maintenu des moyennes de 0,444 et 0,434, deux sommets en saison régulière. Perez frappe d’ailleurs pour 0,472 en séries, jusqu’à maintenant.

« Si tu fais une petite erreur en défensive ou que tu accordes un but sur balle mal placé, tu te mets dans le trouble. Tu n’as pas droit à l’erreur face à cette offensive-là en particulier. C’est un défi important pour nous. En début d’année, tout le monde s’attendait à ce Repentigny soit en finale. Ils comptent sur plusieurs joueurs de 22 ans et ont remporté le championnat l’an dernier », ajoute Walsh.

Toutefois, du côté des Diamants, leur as lanceur Vincent Ruel a connu une saison du tonnerre et ils peuvent compter sur le retour de la recrue de l’année en 2016, Lucas Sérafin, qui avait été blessé en début de saison avant de quitter pour se joindre à l’équipe nationale française.

« Notre cercle de lanceurs est vraiment dominant et ce fut particulièrement vrai en séries parce qu’ils sont en santé. Dans notre série contre Trois-Rivières, de compter sur Ruel qui a continué sur sa lancée en plus de Sérafin, ç’a changé la donne. »

Ruel ouvre le bal

Le Royal a remporté les deux duels entre les deux équipes cette année.

« Mais ils n’ont pas affronté nos trois meilleurs lanceurs comme ce sera le cas dans cette série », ajoute Walsh.

C’est Ruel qui obtiendra le départ, jeudi soir, pour le premier match qui débutera à 20 h.

D’ailleurs, en raison des travaux d’installation du dôme au stade Canac, prévus pour le 3 octobre, les matchs cinq et sept, s’il y a lieu, auront lieu au parc Henri-Casault.