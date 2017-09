[AUDIO] La fille de l'accusé en panique lors de l'appel au 911

Le Montréalais jaloux accusé du meurtre de sa femme était relativement calme lors de son arrestation, contrairement à sa fille bouleversée par les événements.

«[Ahmad Nehme] pleurait sans vraiment verser de larmes, il se lamentait, mais lors du transport vers le centre opérationnel, il était quand même calme», a témoigné l’agent Dominic Sabourin au procès de l’accusé, mercredi au palais de justice de Montréal.

Quelques minutes plus tôt, l’homme de 53 ans aurait poignardé à mort son épouse qui souhaitait le quitter après 19 ans de mariage.

«Ça n’allait pas bien, a expliqué Me Éric Côté de la poursuite au jury. Monsieur était jaloux, il croyait à tort que madame était infidèle. La victime était exaspérée, elle avait dit qu’il serait préférable que le couple se sépare. Quelques jours avant [le drame], ils faisaient chambre à part.».

Selon la thèse de la poursuite, Nehme n’avait pas dormi dans la nuit du 4 au 5 juillet 2012. Le matin, il s’est dirigé vers la salle de bain où se trouvait Mme De Boucherville. Après avoir fermé la porte, il aurait alors commencé à la poignarder.

À glacer le sang

La femme se serait mise à hurler assez fort pour qu’une voisine puisse entendre les cris. Selon la poursuite, Mme De Boucherville aurait alors supplié à sa fille de 16 ans d’appeler la police.

L’appel 911, diffusé dans la salle d’audience au procès, est à glacer le sang.

«Mon père vient de tuer ma mère! crie l’adolescente. Je ne sais pas si elle est vivante!»

Pendant de longues minutes, on peut entendre toute la détresse de l’adolescente.

Attention, les extraits qui suivent peuvent troubler certaines personnes.

«Je ne veux pas que ma mère meure», sanglote-t-elle alors que les policiers arrivaient d’urgence à ce condo de LaSalle.

Le fils du couple, âgé de 13 ans, était pour sa part dans sa chambre à coucher. Les policiers l’ont trouvé caché sous les couvertures de son lit, a témoigné l’agent Sabourin.

Nehme, de son côté, a été emmené au poste de police. Lors du trajet, il a gardé les yeux fermés la plupart du temps. Et une fois arrivés au centre opérationnel, les agents ont dû le placer sur un fauteuil roulant, puisqu’il tenait «plus ou moins» sur lui-même, selon le policier qui l’a assisté.

Le procès, présidé par le juge Jean-François Buffoni, est prévu pour durer un peu plus d’un mois. Nehme, qui a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre au premier degré, est défendu par les avocats Robert Israël et Giuseppe Battista.