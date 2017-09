Nouveaux actionnaires pour Pivotal

La Caisse de dépôt et placement du Québec et Novacap viennent d’acquérir une participation majoritaire dans Paiements Pivotal qui dessert plus de 50 000 commerçants en Amérique du Nord et en Europe.

La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée puisqu’il s’agit d’un placement privé, mais l’on sait que la valeur de l’entreprise québécoise, spécialisée dans les solutions de traitement de paiements électroniques, atteint les 525 millions $.

L’arrivée des nouveaux actionnaires permettra à Pivotal de poursuivre son plan d’acquisitions de nouvelles solutions de paiement et de technologie financière, en plus de la soutenir dans son expansion dans de nouveaux marchés.

Plus de détails à venir...