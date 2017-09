Partielle dans Louis-Hébert: Normand Beauregard veut donner un répit aux proches aidants

Dressant un portrait sombre des années libérales en santé, le Parti québécois et son candidat dans Louis-Hébert proposent de soulager les proches aidants et d’investir dans les soins à domicile.

Le candidat Normand Beauregard a identifié la santé comme étant l’un des principaux enjeux du scrutin du 2 octobre en soulignant que le quart de la population de la circonscription de Louis-Hébert était âgé de plus de 60 ans.

«Quand je rencontre les citoyens, les électeurs, personne ne me parle de baisses d’impôt. Les gens nous parlent de donner de meilleurs services, de faire du soutien» a déclaré M. Beauregard mercredi depuis son bureau de campagne.

Il souhaite notamment donner un répit de huit heures par semaine aux proches aidant en faisant appel à des groupes communautaires. Le Parti québécois s’engage aussi à investir 500 millions de dollars sur cinq ans dans les soins à domicile s’il prend le pouvoir en 2018.

Aux côtés du candidat de Louis-Hébert, la porte-parole de l’opposition en matière de santé, Diane Lamarre, a accusé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’avoir créé un «réel chaos» dans le réseau de la santé. «Il a eu carte blanche du premier ministre qui l’a laissé faire tout ce qu’il voulait dans des projets de loi qui étaient démesurés», a-t-elle lancé.

Le Parti québécois s’engage aussi à donner plus d’autonomie aux professionnels de la santé autres que les médecins et à accélérer le virage technologique du réseau.

Anacolor à Saint-Augustin?

Par ailleurs, Normand Beauregard a saisi l’occasion pour préciser sa pensée dans le dossier de l’usine Anacolor qui a fait l’objet de centaines de plaintes des citoyens pour des émanations polluantes.

À l’instar de sa rivale libérale, le candidat péquiste préconise le déménagement de l’entreprise et suggère qu’elle pourrait s’établir dans le parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures. «J’ai parlé avec le maire Juneau qui me disait qu’il y a encore de la place ici, l’entreprise serait située à deux kilomètres de toute résidence et à proximité de l’autoroute. Ce serait un endroit idéal pour les employés qui travaillent en ce moment à Cap-Rouge», a-t-il estimé.

Il a toutefois refusé de s’engager financièrement dans cette aventure en précisant que le gouvernement provincial pourrait «accompagner» l’entreprise dans la modernisation de ses pratiques.