P.K. Subban ne protestera pas durant l'hymne national

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a déclaré lors d’un événement-bénéfice, mardi soir, qu’il n’avait pas l’intention de poser un genou au sol durant l’hymne national américain, à l’instar des athlètes de la NFL.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal est sans contredit le joueur noir le plus reconnu à travers la LNH. Mais ne comptez pas sur lui pour suivre les traces de Colin Kaepernick et mettre un genou au sol durant l’hymne national américain pour protester contre la brutalité policière et le profilage racial.

Selon des témoignages de spectateurs présents lors d’une soirée de comédie à laquelle Subban participait mardi et qui ont été recueillis par Yahoo Sports, le défenseur a déclaré qu’il ne poserait «jamais» le genou au sol parce qu’il a trop de respect pour le drapeau américain.

Plus tôt dans cette journée, les Predators ont publié un communiqué indiquant que l’équipe avait pris la décision de ne pas protester durant les cérémonies d’avant-match à l’image des organisations de la NFL le week-end dernier.

Cette prise de position de Subban est survenue le jour même où Joel Ward, un autre des rares joueurs noirs dans la LNH, mentionnait au Mercury News qu’il considérait la possibilité de poser le genou au sol durant l’hymne national américain.