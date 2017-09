Pourquoi Buick est-elle encore en vie?

Alors qu’elle est loin d’être en pleine effervescence en Amérique du Nord, la marque Buick a échappé à la trappe lors des multiples restructurations de General Motors. Mais au fait, pourquoi Buick est-elle toujours vivante?

Mais pourquoi, vous demanderez-vous encore. Et avec raison. L’importance de la tradition en Chine est indubitable. Et ça se reflète même dans l’automobile.

Il faut remonter jusqu’à Pu Yi, qui a été le dernier empereur de Chine, pour trouver les premières racines de Buick au sein de ce pays. Voyant prestige, luxe et exotisme dans cette marque, il a été charmé par ce constructeur américain. Celui qui été propriétaire de deux véhicules Buick aurait été le tout premier à posséder une voiture au cœur de la ville de Beijing.

Mais ce n’est pas tout. Son successeur, Yat Sen, révolutionnaire et homme d’état, a également roulé en Buick.

Buick a été dans les premières marques de General Motors à être commercialisées en Chine au cours des années 90. Le but de Buick était de charmer la partie supérieure de la classe moyenne qui a continué de s’embourgeoiser depuis. On peut définitivement parler d’une réussite.

Buick GL8 Buick

Simplement refiler à la Chine les Buick américaines ne suffit plus. Ce pays a même droit à des modèles auxquels on n’a pas accès en Amérique. Notons les GL8, Verano à hayon et Excelle.

Dernièrement, avec l’Envision, la vapeur a complètement changé de côté. Désormais, un modèle Buick est construit en Chine, mais il est exporté de ce côté-ci du Pacifique.

Buick est de moins en moins américaine, et de plus en plus chinoise.

En Amérique, Buick souffre d’un grave problème d’image. Bien qu’on soit à des années-lumière des La-Z-Boy roulants qu’étaient les Roadmaster et Park Avenue, la marque est encore associée à un public âgé. On essaie, notamment en embauchant une jeune femme trendy comme porte-parole au Québec, d’en rajeunir l’image. Mais pour l’instant, on n’en perçoit pas les effets.

Bref, Buick survit artificiellement en Amérique, et c’est grâce à son succès en Chine qu’elle existe encore. Succès qui repose, en grande partie, sur la tradition.