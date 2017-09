Québec 21 dépose une plainte pour un point de presse à l'hôtel de ville

Québec 21 a déposé une plainte mercredi après-midi au Directeur général des élections (DGE) au sujet d’une conférence de presse d’Équipe Labeaume organisée à l’hôtel de Ville de Québec.

La plainte vise le point de presse convoqué à la hâte mardi en fin d’après-midi. Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, y répliquait aux affirmations à caractère financier avancées le matin même par Jean-François Gosselin, chef de Québec 21. «Qu’est-ce que M. Julien fait en pleine campagne électorale à continuer à utiliser les ressources de la Ville de Québec pendant la campagne électorale?», s’est demandé M. Gosselin.

Le maire Labeaume a fait son mea culpa, mercredi en matinée, en marge d’un point de presse. «C'est une erreur. On n'aurait pas dû. C'est une erreur de bonne foi. On ne le fera plus, tout simplement. On est désolés», s’est-il excusé.

La semaine dernière, Québec 21 avait déjà déposé une plainte au DGE au sujet d’annonces faites par Régis Labeaume la veille du déclenchement de la campagne électorale. M. Gosselin estimait que le maire sortant «a utilisé les ressources de la Ville pour faire une annonce préélectorale».

– Avec la collaboration de Nicolas Lachance et de Stéphanie Martin