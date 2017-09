Dimanche, j’entrerai comme un ours aux pattes de velours sur mon territoire de la réserve de Rimouski, mais je suis inquiet. Il a fait trop chaud et trop longtemps. L’orignal ne réagira pas comme il le fait habituellement pendant cette période d’accouplement. Il se terrera dans la forêt, à l’ombre, et il se cachera du soleil plutôt que de le rechercher après des nuits froides. Il faudra composer. On est dans la période du call. Il y a différentes stratégies. On peut simuler la présence d’une femelle pour attirer le buck qui est prêt pour une relation. Sinon, on peut aussi imiter un mâle qui provoquera un autre monsieur qui voudra savoir qui vient patauger dans ses plates-bandes. On peut essayer les deux à des endroits différents. Chose certaine, il faut continuellement s’asperger de liquide odorifiant afin, en premier lieu, d’éliminer les odeurs humaines et laisser croire qu’on est un animal. Stratégie incessante du lever au coucher du soleil avec une 30-06 chargée à bloc.

CHU D’MÊME

Sur ce territoire de la SÉPAQ, les employés forestiers du gouvernement ont fait un beau travail. Il y a des salines qui attirent continuellement le gibier et des cartes récentes et bien dessinées nous indiquent où l’action est plus fréquente. Nous sommes quatre et nous chasserons en groupes de deux.

Je chasse l’orignal depuis l’âge de 16 ans et, à chaque occasion, c’est comme si c’était la première fois.

Je sais que je titille des gens, mais que voulez-vous, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde et, ici au Québec, il y a cette race dont je fais partie. J’aime trop ça. Pas capable de m’en empêcher et je vois déjà ce beau steak rouge foncé et sans gras dans mon assiette.

Parlez-moi de votre bœuf nourri au grain, aux hormones et élevé dans un enclos grand comme ma gueule.

CHAUDRÉE

Bientôt en vente au Canada... des pot cycles.

On a tous l’air d’un coach de baseball qui fait des signaux lorsqu’on cherche notre cellulaire sur nous.

Aux partisans du Canadien allergiques à la défaite, ç’a dû vous coûter un bras d’ÉpiPen depuis 10 jours.

L’ironie, c’est d’entrer en prison pour vol de voiture et d’en sortir pour bonne conduite.

Dernier vol de Piché. Si le gouvernement pouvait nous promettre la même chose.

À DEMAIN

L’été indien va avoir de la pression.