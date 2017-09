L'accusé devrait plaider coupable d’avoir tenté de tuer son père

Accusé de tentative de meurtre à l’égard de son père qui était hospitalisé aux soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis, Ghislain Abel a fait savoir qu’il entendait plaider coupable le 27 octobre prochain.

En avril 2015, l’homme de 53 ans avait été surpris par le personnel infirmier de l’hôpital alors qu’il tentait d'étouffer son père mourant avec une couverture. Arrêté puis accusé de tentative de meurtre, Abel, qui ne possède aucun antécédent judiciaire, avait par la suite pu reprendre sa liberté sous de sévères conditions.

Si, au départ, l’homme désirait être traduit devant juge et jury, mercredi, il a fait savoir par la voix de son avocat, Me Réjean Lavoie, qu’il entendait maintenant disposer de son dossier devant un juge de la Cour du Québec.

Questionné à savoir si l’accusé allait plaidé coupable à l’infraction telle que portée, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Maxime Dion, s’est fait plutôt discret mais il a laissé entendre que l’accusé pourrait reconnaître ses torts à une infraction «moindre et incluse».

Rappelons que le père de l’accusé est décédé quelques jours après la tentative de meurtre et que ce décès était lié à la condition de vie du malade et non aux gestes posés par son fils.