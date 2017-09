Un monument pour les victimes de l’Holocauste inauguré à Ottawa

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau a dévoilé, mercredi, un monument rendant hommage aux millions de victimes de l’Holocauste.

Le Monument national de l’Holocauste, qui se trouve à l’intersection des rues Wellington et Booth, à Ottawa, est situé à proximité du Musée canadien de la guerre. Le monument dépeint une étoile stylisée créée par six formes triangulaires réparties autour d’un vaste espace de rassemblement pour la tenue de cérémonies.

L’inauguration s’est faite en présence de plusieurs survivants de l’Holocauste et dignitaires, dont le premier ministre Justin Trudeau. «Ce monument, qui se trouve si près de notre Parlement et de notre Cour suprême, nous rappelle le terrible prix que nous payons lorsque nous permettons à la haine et à la tyrannie de vaincre l’ouverture, l’inclusion et la liberté», a déclaré M. Trudeau, en promettant de lutter contre «l’antisémitisme, le racisme, la xénophobie et la discrimination».

Une survivante des horreurs de l’Allemagne hitlérienne, Eva Kuper, a assisté à l’inauguration. «Je suis heureuse d’assister aujourd’hui à cet événement important où le Canada dévoile un monument frappant et évocateur à l’Holocauste. C’est un hommage adéquat aux victimes, aux survivants et aux Canadiens qui ont contribué à vaincre les nazis», a exprimé la Montréalaise, selon des propos rapportés par le «Ottawa Citizen».

Plus de six millions de Juifs, ainsi que des milliers d’autres personnes, ont été exterminés par l’Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale.