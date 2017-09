Un nouveau service Wi-Fi accessible à la clientèle du CHU de Québec d'ici la fin de l'automne

Implanté sous forme de projet-pilote au CHUL, un nouveau service d’accès à Internet sans fil (WI-FI) sera accessible à l’ensemble de la clientèle du CHU de Québec d’ici la fin de l’automne.



La navigation sur Internet sera offerte gratuitement aux usagers qui optent pour une vitesse de base. Toutefois, ceux qui préfèrent des alternatives plus rapides devront défrayer des coûts alors que plusieurs forfaits seront proposés.



«Deux options sont offertes aux usagers», indique la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CHU de Québec par voie de communiqué. «Un forfait de base gratuite permettant aux utilisateurs d’avoir accès à une connexion Internet à bande passante limitée pendant deux heures consécutives dans la même journée. Le forfait haute vitesse permettant une navigation illimitée pendant une période déterminée», ajoute-t-on.



Ainsi, les usagers qui souhaitent profiter d’une vitesse de navigation à haute vitesse pourront débourser «2$ pour une heure de navigation, 5$ pour 24 heures, 20$ pour 7 jours et 40$ pour 30 jours».



La direction de l’établissement soutient vouloir «améliorer l’expérience-patient» ainsi que «l’humanisation des soins». Les sommes recueillies à la suite des abonnements aux différents forfaits seront remises à la Fondation du CHU de Québec.