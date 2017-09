Un septuagénaire agressé sauvagement par un cycliste

« J’ai des flash-back de moi à quatre pattes en train de manger une volée par un homme qui menace de me tuer », a confié Richard Major, un retraité du milieu de la construction victime d’une agression il y a un peu plus de deux semaines.

« Je me suis retrouvé à quatre pattes au sol, a-t-il relaté. J’ai reçu des coups au visage, à la tête et dans les côtes. L’homme criait qu’il était père de trois enfants et que j’avais voulu le tuer. Il était hystérique. »

Richard Major n’a rien de cassé, mais on lui a prescrit des antibiotiques pour éviter que ses blessures s’infectent. Plus d’une semaine après l’agression, il avait toujours du mal à respirer en raison des coups qu’il avait reçus dans les côtes.

Les autorités ont diffusé hier un portrait-robot du suspect dans l’espoir de le localiser rapidement. Selon la description fournie par la police, il mesure environ 1,80 mètre (5 pi 11 po) et arborait une barbe de quelques jours poivre et sel au moment des faits. Il circulait sur un vélo de course, portait un casque noir, des lunettes de soleil noires, un maillot et des cuissards noir et blanc, a indiqué la Sûreté du Québec.