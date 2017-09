Une équipe sans vie

« On était là, mais on n’était pas là. Tu ne peux pas gagner si tu ne démontres pas de la détermination à battre le gars devant toi. »

« On n’avait pas de fluidité, pas de jeu, pas d’intensité et pas de cohésion », a ajouté le capitaine, visiblement découragé.

« Ce sont mes trois derniers matchs, à moins qu’on arrive à tirer quelque chose pour jouer plus. Ce n’est pas la façon avec laquelle je veux finir», a-t-il poursuivi.

Cette défaite survient le jour même où les rumeurs de l’arrivée d’Alessandro Nesta à la barre de l’équipe l’an prochain ont repris de plus belle.

« C’est difficile quand tu viens d’ici et que tu vois un gars comme Mauro [Biello] qui a donné beaucoup », a déploré Bernier.

« C’est 12 points, au moins 9 [qu’on a échappés]. Et on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de talent, on l’a vu qu’il y a une équipe. Présentement, il n’y a pas de vie sur le terrain. »