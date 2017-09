Une tâche majeure à régler avant les Jeux

La définition de tâches d’un patineur de vitesse canadien ne se limite pas aux Jeux olympiques. Des résultats sont requis dès ces jours-ci en Coupe du monde !

Si on connaît déjà le programme des épreuves de courte piste aux Jeux de Pyeongchang, il reste maintenant à déterminer quels acteurs en feront partie. L’objectif pour l’équipe canadienne d’envoyer le maximum de trois patineurs par distance individuelle, et surtout des équipes de relais chez les femmes et les hommes, se jouera durant les quatre Coupes du monde de l’automne, dont la première à Budapest d’aujourd’hui à dimanche.

Le relais, la base

Le moyen le plus facile pour un pays d’espérer placer trois patineurs parmi les 32 qui participeront aux concours olympiques de 500 m et 1000 m, et les 36 à celui de 1500 m, c’est de qualifier son équipe de relais dans les sept postes disponibles pour chaque sexe (la Corée du Sud est qualifiée d’office comme huitième nation à titre de pays hôte).

Les huit pays qualifiés aux relais totaliseront 40 patineurs (cinq par équipe), ce qui obligera par conséquent les nations non sélectionnées pour les relais à se limiter à trois athlètes ou moins pour combler les 20 postes restants sur le maximum de 60 alloués pour l’ensemble de la compétition, autant dans celle féminine que masculine.

« L’équipe de relais pour les femmes, c’est pas mal une formalité. Ce serait une grosse surprise que le Canada ait de la misère. Chez les hommes, par contre, il y a plus que sept pays candidats pour les sept places. Ils ne peuvent pas se permettre de trop en échapper. Ils devraient logiquement se classer, mais si une pénalité survient ou s’ils sont victimes de chutes dans deux des quatre Coupes du monde, ça nous mettrait dans une situation problématique », explique Nathalie Lambert, présidente du Comité technique en courte piste à l’International Skating Union (ISU).

Pour les pays sélectionnés aux relais des Jeux, l’enjeu suivant consiste à placer trois athlètes parmi les 32 meilleurs (36 au 1500 m) afin de se voir attribuer le maximum des trois postes à chaque distance. Le calcul des points tiendra compte des trois meilleurs résultats sur les quatre Coupes du monde.

« Il y a toujours des risques. Par contre, il y a de minces chances que ça aille mal dans l’ensemble des quatre Coupes du monde. Il faut rester à l’affût des possibilités que ça aille moins bien, mais on est quand même préparé à compétitionner sous la pression », soulignait le gagnant des sélections olympiques nationales, Samuel Girard, avant son départ pour l’Europe.

Europe et Asie

Après Budapest suivront les étapes de Dordrecht aux Pays-Bas (5 au 8 octobre), Shanghaï (9 au 12 novembre) et Séoul (16 au 19 novembre).

L’équipe canadienne réunit Samuel Girard, Charle Cournoyer, Pascal Dion et les frères Charles et François Hamelin ainsi que Kim Boutin, Kasandra Bradette, Jamie MacDonald, Valérie Maltais et Marianne St-Gelais. Steven Dubois et Audrey Phaneuf agissent comme substituts.

Charles Hamelin étudie la concurrence

Des Jeux olympiques, ça se prépare autant dans l’effort que dans la théorie. Charles Hamelin profitera des quatre Coupes du monde de l’automne pour remplir son carnet de notes sur la concurrence internationale.

« Sans parler de résultats précis, je veux aller en finale le plus possible pour patiner contre certains patineurs plus jeunes ou d’autres que j’ai moins vus durant les dernières années. Il y a des gars sur qui j’ai moins d’informations parce que j’ai fait peu de courses contre eux. Je veux me donner le meilleur bagage pour arriver aux Jeux et connaître le plus de concurrents possible », explique le patineur le plus prolifique de l’histoire canadienne de courte piste.

« Rendu à notre niveau, manquer d’information peut être fatal dans une course », ajoute Hamelin qui, comme Samuel Girard et Charle Cournoyer, s’élancera dans les trois distances individuelles à Budapest, en fin de semaine.

Intérêt accru au 1000 m

Triple champion olympique au 500 m, 1500 m et relais, le patineur de 33 ans reluque un podium au 1000 m des Jeux de Pyeongchang, seule distance qui manque à sa collection olympique. Quatrième à Vancouver et 14e à Sotchi dans ce concours, les prochains mois pourraient lui servir, encore là, à mieux roder sa préparation.

« J’aimerais miser plus sur cette distance dans les Coupes du monde pour essayer des choses. Ce sera un objectif que je pourrais convenir avec Derrick [Campbell, l’entraîneur] pour avoir le plus de courses possible au 1000 m, avoir plus de chances de peaufiner ma stratégie et augmenter mes chances d’aller chercher une médaille sur cette distance aux Jeux », projette-t-il.