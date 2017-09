[VIDÉO] Une pièce de Radiohead remaniée pour un documentaire de la BBC

Cette nouvelle version de la pièce Bloom de Radiohead, tirée de l’album King of Limbs paru en 2011, servira de trame sonore au documentaire Blue Planet II présenté à la BBC au début 2018.

La version au titre légèrement modifiée, Ocean (bloom), est le fruit d’une collaboration entre Radiohead et le compositeur Hans Zimmer.

Zimmer s’est notamment illustré dans la musique de film au cours des trois dernières décennies. On lui doit entre autres les trames sonores de Rain man, Days of Thunder, Thelma et Louise et Le Roi Lion.

Comme le mentionne Pitchfork, Thom Yorke a réenregistré les pistes vocales pour les besoins du documentaire.

L’instrumentation a été confiée à l’Orchestre symphonique de la BBC.

Si la pièce originale se voulait éthérée, voire aérienne, cette nouvelle orchestration la fait planer encore plus haut. Surtout avec la narration du chercheur et journaliste David Attenborough.

Ironie du sort, toujours selon Pitchfork, Bloom aurait été inspirée à Thom Yorke par le premier Blue Planet, sorti en 2001.