Vous pouvez maintenant vous acheter un costume «sexy» de Kylie Jenner enceinte

La grossesse de Kylie Jenner est sur toutes les lèvres depuis que les rumeurs ont commencé à circuler vendredi dernier.

La nouvelle, désormais confirmée par l’attachée de presse de Caitlyn Jenner, fait déjà l’objet de nombreux memes et à quelques semaines seulement de l’Halloween, est aussi devenue un costume.

Intitulé « vedette de télé-réalité en construction», le costume est composé d’une robe blanche décolletée avec un ventre de femme enceinte intégré. Elle peut être à vous pour la somme de 59,95$ américains. Notez que la perruque brune et le téléphone cellulaire ne sont pas inclus dans le prix. On a toutefois l'impression que l'ensemble serait facile à reproduire avec des vêtements et objets que l'on détient déjà à la maison.

Plus tôt cette semaine, on a également appris que Khloe Kardashian attendait un enfant, qui devrait naître proche de ceux de Kim et Kylie. Kim, elle, a dû toutefois avoir recours à une mère porteuse afin d'avoir son troisième enfant.