MERCIER, Rénald



À sa maison, entouré d'amour, le 19 septembre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Rénald Mercier, époux de madame Nicole Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Isabelle (Richard Samson), feu Dominique, Julie (Étienne Daigle) et Marie-Michèle; ses petits-enfants : Laurence Samson (Jean-Michel Côté), Jonathan Samson (Anne-Marie Gamache-Boucher), Charles Samson, Olivier Samson, Mia Roberge, Émilie Daigle, Jeanne Daigle, Alexandre Daigle et Christophe Mercier; ses arrière-petits-enfants : Jules Côté, Rose Côté et un autre à venir prochainement; son frère Denis Mercier; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier : feu Jeannine (feu Nelson Landry), Claude (Dolorès Lapointe), feu Rollins (feu Jacques Fournier), Henri-Paul (Renée Landry), Marie (Laurent Pelletier) et feu Roch (Andrée Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants (www.revesdenfants.ca) ou à l'organisme de votre choix.à compter de 10h30.