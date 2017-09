CHABOT, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 septembre 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Luc Chabot, fils de feu monsieur Maurice Chabot et de feu madame Bernadette Henry. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son frère Charles-Henri (Lyse Fillion) et sa soeur madame Cécile Chabot (Pierre Labonté); ses beaux-fils : Andrew Grégoire et sa mère Sonia Aubé et Simon Robitaille; sa filleule Johanie Chabot; ses neveux et nièces : Stéphanie Chabot, Sébastien et Valérie Labonté, ainsi que leurs conjoint(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.à compter de 13h.