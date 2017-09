10 photos qui prouvent que le couple de Sylvain Cossette et Andrée Watters est plus fort que jamais

De leur propre aveu, Sylvain et Andrée sont plus amoureux que jamais.

Après avoir annoncé leur rupture en février 2017, le couple ensemble depuis 10 ans a renoué cet été.

«On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On connaît de nouveau le bonheur. Cela faisait 10 ans que nous étions ensemble et nous avons traversé une crise comme beaucoup de couples», avait confié Andrée Watters à Anne-Lovely Étienne et Bruno Lapointe sur le tapis rouge du cinquième anniversaire de la boutique Sassy.

Sur leurs comptes Instagram respectifs, les clichés prouvant que leur amour est solide comme le roc affluent.

Voici 10 fois où Sylvain et Andrée ont prouvé qu'ils étaient le couple parfait