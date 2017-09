BERGERON, Myrtha Duchesne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 septembre 2017, est décédée dame Myrtha Duchesne, épouse de monsieur Jules Bergeron. Elle était la fille de feu dame Lucienne Dubé et de feu monsieur Jean-Baptiste Duchesne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jules; sa fille bien-aimée : Julie (Denis Delisle); ses petits-enfants : Stéphanie, Caroline, Anick et Simon. Elle laisse également dans le deuil; ses soeurs et frères: Maude (feu Wilfrid Lafrance), Gilles (Laura Sévigny), Jean-Robert (Lise Gagnon), Claudette (Pierre Deschênes), André (Lysette Boily), Lily (Lucien Morin), feu Florent (Céline Legault) et feu Daniel; sa belle-sœur : Réjane Bergeron (feu Réal Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces et fidèles ami(e)s.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Les membres de la famille tiennent à remercier de façon toute particulière la Dre Alexandra Sébastiannelli et son équipe d'hémato-oncologie, l'équipe de soins palliatifs du Dre Michèle Lavoie et du Dre Mélanie St-Pierre ainsi que le personnel médical, infirmier et autres de l'Hôtel-Dieu de Québec. Remerciement spécial à tous ses proches et ami(e)s qui l'ont si bien soutenue tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, Chemin Saint-Louis, Québec (QC), G1T 1P5.