DOYON, Jean-Luc



Au Centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford Mines, le 24 septembre 2017, est décédé à l'âge de 88 ans et 8 mois, M. Jean-Luc Doyon, fils de feu Johnny Doyon et de feu Adélina Bergeron, époux de Mme Evelyne Poulin, domicilié à Thetford Mines. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Luce, Robert (Renée Hébert) et Éric (Kathleen Jacques); ses petits-enfants : François, Mathieu, Marie-Pier, Steven, Pierre-Luc et Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants : Ophélie, Bastien, Raphaël, Fannie et Krystel. Il laisse également dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances vendredi (29 septembre) de 19h à 21h30 ainsi que samedi (30 septembre) à compter de midi au funérarium de laL'inhumation suivra au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines. La famille aimerait remercier bien sincèrement le personnel du 2ème étage du Centre d'hébergement Saint-Alexandre pour leur dévouement et les bons soins prodigués à M. Doyon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds C.H.S.L.D. Saint-Alexandre (1651, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, G6G 0C1).