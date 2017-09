LESSARD, Gaëtane



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 14 septembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Gaëtane Lessard, épouse en premières noces de monsieur Jacques Thibault et en deuxièmes noces de monsieur Jean-Guy Guillemette. Elle était la fille de feu madame Andrélia Lachance et de feu monsieur Albert Lessard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Sylvie) et Johanne; ses petits-enfants Ellie et Lucas; la fille de son époux, Guylaine et son fils Patrick; ses filleuls François et Julie; ses frères et soeurs : feu Clément (Pierrette), Laurette (Paul), Philémon (Hélène), Louisette (feu Raymond), Dolores (Jean-Marc), Jean-Yves (Jacqueline), Thomas-d'Aquin (Lise), Lise (feu Roger), Carol (Monique), Jocelyne (feu Pierre), Paulène (Denis), O'neil (Claudette) et Carl (Johanne); ses beaux-frères et belles-soeurs : Mariette, Marthe (Albert), Robert (Lucie), Michel (Claire); famille Guilemette et Darville : François (Jeanne d'arc), Richard (Edith), Gaétan et Alain (Cathy) ; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul de Québec, 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, Qc Téléphone : 418 522-5741 Site web : ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.