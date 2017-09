POLIQUIN, Suzanne



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 19 septembre 2017, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Suzanne Poliquin, fille de madame Colette Lamontagne et de monsieur Léopold Poliquin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Gaël, son frère Denis, sa belle-sœur Paule Plante, ses oncle et tantes : Raymond Lamontagne (Denise Fortin), Thérèse Lamontagne et Marie Poliquin ; ses neveu et nièces : Mathieu Poliquin, Andréa V. Poliquin et Noémie V. Poliquin ; ses neveu et nièce par alliance : Simon et Maude Bussière ; ses cousins et cousine : Louis (Suzanne) et Jean (Clothilde) Lamontagne, Jacques Hamel, Martin Lemieux et Marie-Claude Hamel ainsi que le père de Gaël, Serge Néron. Elle laisse aussi dans le deuil son amie de toujours Paule Filion (et la famille) et ses bonnes amies Lyne, Johanne et Michèle. Ces dernières ont accompagné Suzanne au cours de cette longue maladie tandis que Paule, qui habite en Afrique, est venue à ses côtés au cours de l'été. Nous leur en sommes très reconnaissants. Nous tenons à remercier le personnel soignant et les bénévoles du centre d'hébergement de Charlesbourg. Un remerciement spécial aux Docteurs Anne Paquet et Maryse Archambault pour leur professionnalisme et leur compassion. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (soins palliatifs) , 7150, boul. Cloutier, Québec, Qc, G1H 5V5, tél. : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.