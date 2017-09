LESSARD, Léon-Marie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 septembre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Léon-Marie Lessard, fils de feu madame Blanche Dallaire et de feu monsieur Horace Lessard, époux de dame Francine Poitras. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 30 septembre 2017 de 14 h à 17 h et 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine, ses enfants : Josée (Robert Côté) et feu Frédéric; ses frères et sœurs : son frère jumeau Raymond (Régis Larouche), feu Jean-Louis (feu Thérèse Tremblay), feu Gérard (feu Lina Savard), feu Joseph-Horace, Évelyne (feu Jean-Joseph Tremblay), feu Georgette (feu Lionel Racine), feu Jean-Georges (feu Brigitte Boivin), Thérèse (feu Benoit Fortin, feu Fernand Migneault), feu Marthe (Albert Racine), feu Florence (Marcel Nicole), Horace (Ghislaine Gauvin), feu Gabriel (Lise Ringuette, Paul Auclair); ses beaux-frères et belle-sœur : Denise Poitras (Gilles Gastonguay), Robert Poitras ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel et bénévoles des soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, ch. Saint-Louis, Québec, Qc G1T 1P5 T. : 418 687-6084.