MORISSETTE, Maurice



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 septembre 2017, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Maurice Morissette, époux de madame Jeannette Tardif, fils de feu madame Simone Gagné et de feu monsieur Armand Morissette. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Linda ST-Hilaire) et Hélène (Christian Légaré); ses petits-enfants : Jennifer-Anne (Dick Gagnon) et Alexandre; son frère Jean-Claude (feu Andrée Bourget, Simone Gagné); sa cousine Manon Lacasse (Guy Allie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Tardif : Monique (Denis Harvey), Annette (feu René Provençal); son neveu Jean, ses nièces Danie et Carole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée du cimetière St-Charles-Borromée. Un remerciement spécial à tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital Laval et à son équipe de soins intensifs, également à l'équipe du 2e étage de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.