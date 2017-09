VERRET, Yvan



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 septembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Yvan Verret, époux de dame Jocelyne Morency. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne, ses enfants: Richard et Caroline (Frederick Paré); son petit-fils Haiden; son frère et ses sœurs: Monique (feu Jean-Marc Lacouline), Daniel (Chantal Paquet) et Francine (feu Gaston Dubé); son beau-frère Alain Morency (Linda Hamann); sa filleule Karine Morency; son filleul Sébastien Verret; ses neveux: Jessy Morency (Rachel Tremblay), François Pouliot (Sandie Sergerie) et Guillaume Verret; sa tante et grande amie Gisèle McCarthy; ses cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec, G1S 2P7, Tél : 418-683-1449.