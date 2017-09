BLANCHET, Margaret Sutton



À Québec, le 9 septembre 2017, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Margaret Sutton, épouse de feu Georges Blanchet, fille de feu Mable Greene et de feu Cornelius Sutton. Elle demeurait au St-Brigid's Home Québec.le samedi 30 septembre de 9 h à 10 h 30.- stationnement intérieur gratuit - et de là au cimetière St-Michel, 2041 Boul. René - Lévesque Ouest Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Paul (Sylvie Massé), Marie, Pierre (Hélène Gagné), Louise (Michel Paquet), Anne (feu Louis Boudreau), Suzanne (feu André Julien) (Patrice Bilodeau) ; ses petits-enfants : Mathieu Blanchet (Maude Boulanger), Philippe Blanchet (Myriam Gouge), Charles Blanchet (Pierre-Etienne Girouard), Evelyne Blanchet (Michel Lapointe), Daniel Paquet (Valérie Couture), François Paquet (Kim Lachance), Mélanie Boudreau (Simon Bélanger), Stéphanie Boudreau, Jessica Julien (Etienne Hivon Vaillancourt) et Alexandre Julien (Rachel Giroux) ; ses arrière-petits-enfants : Isaac, Mia Blanchet, Noa, Talie, Alexis Lapointe, Elizabeth et Alexis Paquet ; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles- soeurs de la famille Sutton : feu Patricia, feu Blandina (feu Albert Arseneault), feu Sr Alma, feu Matthew (feu Denise Desaulniers), Mary (feu Gilles McKinnon), Raymond (Ray) (Solange Babin), feu son excellence Mgr Peter O.M.I, feu Charles (feu Irène Allard) ; de la famille Blanchet : feu Rolland, feu Sr Rosalie S.B.A, feu Cécile, feu Jean (feu Hélène Routhier), feu Léo, Jules (feu Georgette Blouin) (Claire Comtois), feu Égide (feu Isobel Smith), feu Bernadin (feu Jacqueline Richard) ; nombreux neveux et nièces. Remerciements à toute l'équipe du St-Brigid's Home plus particulièrement au 3 ième étage, au Holland Center et le CLSC Holland Center qui a visité maman, à tous ses merveilleux voisins du Manoir Mc Greevy, Rowena, Georges, Micheline, Anne, Ann et sûrement d'autres que nous oublions. Grâce à eux notre mère a pu demeurer dans son logement jusqu'à ses 94 ans. Remerciement spécial à deux amis de la famille Monsieur et Madame Charlie Grenon pour leur amitié et leurs nombreux conseils. Compenser l'envoi des fleurs par un don à St-Brigid 's Home, 1645 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1S 4M3 ,tél.: (418) 681-4687.