HARVEY MARCOTTE, Lise



Le 20 septembre 2017, à l'Hôpital Jeffery Hale, est décédée à l'âge de 76 ans madame Lise Harvey. Elle était entourée de son époux, monsieur Gaétan Marcotte, et de l'amour des siens. Elle demeurait à Québec (arrondissement Ste-Foy).Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Alain Marcotte) et Marie-Claude (Jean-François Cloutier); ainsi que ses petits-enfants qu'elle chérissait: Charles-Antoine (Sophie Dusablon), Anne-Frédérique, Audréane et Laura. Elle était la fille de feu Charles Harvey et de feu Cécile-Ida Girard et la sœur de feu Lionel (feu Étiennette Baillargeon), feu Roland, feu Fernand (feu Marguerite Tremblay), feu Jeannine, feu Normand (feu Moïsette Perron, Clairette Brassard), Gérald (Nora Northon), Viola (feu Jean-Paul Gaudreault), feu abbé Serge, feu sœur Denise, feu Gaétane (Victorien Girard), feu Berthold (Marcelle Parent), Maud (Jean-Louis Girard), feu Laval (Nicole Lapointe), André (Ginette Brûlotte), Ginette (Paul Dufour), Paul (Françoise Forrest) et feu Claire (Jean-Marc Harvey). Elle était la belle-sœur de Michèle Marcotte et Andrée Nadeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Merci aux frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis qui se sont déplacés pour la soutenir dans sa maladie. La famille tient à remercier chaleureusement les Dres Judith Germain et Micheline Tremblay ainsi que l'équipe du 2e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'excellence des soins prodigués et leur soutien. Merci à monsieur Roch Lamontagne et à ses bénévoles pour leur dévouement à l'organisation des activités. Vos dons à Le Noël du Bonheur leur permettront de continuer à choyer les résidents en hébergement : 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, G1M 1N7 (www.noeldubonheur.com). La famille recevra les condoléances aule vendredi 29 septembre 2017, de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 30 septembre 2017 de 10h à 11h en l'église St-Mathieu située au 3155, boulevard des Quatre-Bourgeois, Québec.