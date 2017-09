BLOUIN, Robert



Au Centre hospitalier Saint-Augustin, le 20 septembre 2017 à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Robert Blouin, époux de feu dame Micheline Blouin, fils de feu monsieur Rodolphe Blouin et de feu dame Marie-Thérèse Renaud. Il demeurait à St-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 30 septembre 2017 de 9h à 10h50 auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Andréa (Antonin Bouchard), Lucie (feu Jean-Claude Bouchard), Denise (Yvon Chevalier), sœur Angèle n.d.p.s., Françoise (Claude Gagné), feu Réal (Gisèle Duchesne), Cécile (Pierre Duchesne), feu Yves (Colette Racine (Alexandre Fortin)), Pierre (Jacinthe Desgagnés), René, Denis (Martine Verreault); sa belle-sœur Ghislaine Blouin (Pierre Thomassin) et il était le frère et beau-frèere de feu Jean-Luc (feu Céline Tremblay), feu Colette (feu Raymond Godin), feu Michel et feu Marcelle Duchesne. Il laisse également dans le deuil ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement sa nièce Catherine pour son dévouement auprès de Robert ainsi que toute l'attention qu'elle lui a portée. Elle remercie également l'équipe du module 2 du 3ième étage de l'hôpital Saint-Augustin pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Local R-101C, Québec, Québec G1C 1Z2