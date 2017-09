RHEAULT, Serge " Papy "



À l'Hôpital Ste-Marie, Trois-Rivières, le 15 septembre 2017, à l'âge de 67 ans 5 mois, est décédé monsieur Serge Rheault, fils de feu dame Yvette Bolduc et de feu monsieur Donat Rheault. Né à Trois-Rivières, le 7 avril 1950, il y demeurait toujours. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Rheault laisse dans le deuil ses enfants: feu Ian, Jean-Sébastien (Karine Boulanger), Geneviève (Michel Gilbert); ses petits-enfants: Émile, Anthony, Ludovick ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Rheault et la famille remercie Caroline Boucher Inf., Isabelle Poirier Inf. pivot et tout le personnel de la chimio de l'hôpital Ste-Marie pour les soins prodigués de même que Lise Villemure pour son dévouement et sa grande générosité. Les funérailles sont sous la direction de