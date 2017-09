GARNEAU, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2017, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé M. Claude Garneau, époux de dame Aline Dignard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h20.et de là au columbarium F.X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Johanne (Denys Langlois), Linda (Yvon Martin); ses petites-filles: Marie-Claude Pagé (Luc Boies), Karine Pagé (Eric Potvin), Vanessa Dufour (Gabriel Langlois); ses arrière-petits-fils: Tommy et Samuel Potvin. Il laisse également dans le deuil sa sœur: Marie-Alice (feu Philippe Binet); son frère: Laurent (Claire Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC Orléans-Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU Hôtel-Dieu de Québec (soins palliatifs), 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél: 418-525-4385.